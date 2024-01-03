Российские захватчики продолжают наступательные действия на двух направлениях, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n190979-rashisty-peregruppirovyvautsya-na-limanskom-napravlenii-syrskiy.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповуються на Лиманському.

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Про це сьогодні, 3 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, ситуація на вказаних напрямках наразі така:

на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також, противник намагається наступати в напрямку міста Часовий Яр;

на Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ;

на Лиманському напрямку російські окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для завдання ударів керованими авіаційними бомбами.

На напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти, — зазначив Сирський. — Також, для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців «шторм z» та «шторм v». Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків.