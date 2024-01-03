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Ракурс
На оккупированных территориях – товарный дефицит, фото: Retail.ru

На ВОТ Донетчины наблюдается товарный дефицит — ЦНС

3 янв 2024, 13:58
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На тимчасово окупованих територіях сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова.


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Про це сьогодні, 3 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на ТОТ спостерігаються такі проблеми:

  • головною є безпекова, оскільки російсько-окупаційні війська постійно обстрілюють контрольовані ними більшість населених пунктів. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі;
  • на всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги;
  • відсутність товарів для неповнолітніх;
  • спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу;
  • спостерігається відсутність достатньої кількості фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації, через низький рівень колабораціонізму серед місцевого населення.

У підсумку, противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російсько-окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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