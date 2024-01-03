На оккупированных территориях – товарный дефицит, фото: Retail.ru

https://racurs.ua/n190984-na-vot-donetchiny-nabludaetsya-tovarnyy-deficit-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова.

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Про це сьогодні, 3 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на ТОТ спостерігаються такі проблеми:

головною є безпекова, оскільки російсько-окупаційні війська постійно обстрілюють контрольовані ними більшість населених пунктів. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі;

на всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги;

відсутність товарів для неповнолітніх;

спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу;

спостерігається відсутність достатньої кількості фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації, через низький рівень колабораціонізму серед місцевого населення.