«Квартал 95» перепел песню Хурсенко «Соколята» без разрешения дочери автора

«Квартал 95» перепел песню Хурсенко «Соколята» без разрешения дочери автораhttps://racurs.ua/n190992-kvartal-95-perepel-pesnu-hursenko-sokolyata-bez-razresheniya-docheri-avtora.htmlРакурс
Скандал з «Кварталом 95» несеться далі. Співачка Марія Хурсенко вражена тим, як у новорічному концерті легендарна пісня її батька «Соколята» була переспівана на новий мотив про пса Патрона. За її словами, там прозвучало чимало вульгарних фраз.
Крім того, «Квартал 95» без дозволу використав пісню Вячеслава Хурсенка для сценки про пса Патрона. Донька артиста заявила про порушення авторських прав.
Зокрема, там були такі слова:
Мені щоночі сниться сон, як був Патрон звичайним псом. Хвости собакам нюхав, за птахами біг. Коли натхнення відчував, сусіду ногу ґвалтував і на газоні купку залишити міг.
Як можна було додуматись поєднати таке з історичним твором, написала донька артиста Марія Хурсенко у Facebook.
Багато з вас подумали, що я давала дозвіл на це цілковите знецінення і спотворення пісні.
Я, звичайно, розумію, що зараз нам всім не до гумору. Але це зовсім і не смішно. Виконує вона, а соромно мені. Соромно, що до такого низького рівня опустили нашу гумористичну культуру, — написала Марія Хурсенко.