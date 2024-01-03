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Ракурс
"Квартал 95" перепел песню Хурсенко "Соколята" без разрешения дочери автора

«Квартал 95» перепел песню Хурсенко «Соколята» без разрешения дочери автора

3 янв 2024, 17:19
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Скандал з «Кварталом 95» несеться далі. Співачка Марія Хурсенко вражена тим, як у новорічному концерті легендарна пісня її батька «Соколята» була переспівана на новий мотив про пса Патрона. За її словами, там прозвучало чимало вульгарних фраз.


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Крім того, «Квартал 95» без дозволу використав пісню Вячеслава Хурсенка для сценки про пса Патрона. Донька артиста заявила про порушення авторських прав.

Зокрема, там були такі слова:

Мені щоночі сниться сон, як був Патрон звичайним псом. Хвости собакам нюхав, за птахами біг. Коли натхнення відчував, сусіду ногу ґвалтував і на газоні купку залишити міг.

Як можна було додуматись поєднати таке з історичним твором, написала донька артиста Марія Хурсенко у Facebook.

Багато з вас подумали, що я давала дозвіл на це цілковите знецінення і спотворення пісні.

Я, звичайно, розумію, що зараз нам всім не до гумору. Але це зовсім і не смішно. Виконує вона, а соромно мені. Соромно, що до такого низького рівня опустили нашу гумористичну культуру, — написала Марія Хурсенко.

Источник: Ракурс


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