"Квартал 95" переспівав пісню Хурсенка "Соколята" без дозволу доньки автора

https://racurs.ua/ua/n190992-kvartal-95-perespivav-pisnu-hursenka-sokolyata-bez-dozvolu-donky-avtora.html

Ракурс

Скандал з «Кварталом 95» несеться далі. Співачка Марія Хурсенко вражена тим, як у новорічному концерті легендарна пісня її батька «Соколята» була переспівана на новий мотив про пса Патрона. За її словами, там прозвучало чимало вульгарних фраз.

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Крім того, «Квартал 95» без дозволу використав пісню Вячеслава Хурсенка для сценки про пса Патрона. Донька артиста заявила про порушення авторських прав.

Зокрема, там були такі слова:

Мені щоночі сниться сон, як був Патрон звичайним псом. Хвости собакам нюхав, за птахами біг. Коли натхнення відчував, сусіду ногу ґвалтував і на газоні купку залишити міг.

Як можна було додуматись поєднати таке з історичним твором, написала донька артиста Марія Хурсенко у Facebook.

Багато з вас подумали, що я давала дозвіл на це цілковите знецінення і спотворення пісні.