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Ракурс
"Квартал 95» попросив вибачення за номер про переселенку зі "Сіська довська"

«Квартал 95» попросив вибачення за скандальний номер про переселенку зі Скадовська (ВІДЕО)

3 січ 2024, 15:58
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«Квартал 95» попросив вибачення за номер про переселенку зі Скадовська.


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В «1+1 media» пообіцяли, що випуск «Новорічного кварталу» перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номера.

Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках «Вечірнього кварталу» команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок, — йдеться в повідомленні.

У «Кварталі 95», коментар якого також оприлюднили в «1+1 media», запевнили, що своїм номером хотіли показати, що «не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога», повідомляє Детектор Медіа.

«Сіська довська»: на «1+1» подали скаргу до Комісії з журналістської етики через номер «Квартал 95», який висміює жителів окупованого Скадовська.

Перед зимовими святами студія «Квартал 95» випустила номер, який ображає жителів окупованого Скадовська, а також містить ознаки дискримінації жінок. Головна редакторка херсонського видання Кавун. City Євгенія Вірлич подала скаргу на канал 1+1 до Комісії з журналістської етики.

У скарзі, зокрема, йдеться:

Цей номер викликав обурення мешканців як Скадовська, так і всієї України. Скадовський міський голова Олександр Яковлєв публічно звернувся щодо цього номера у соцмережі Фейсбук та висловив обурення. Флешмоб «Скадовськ говорить українською» вже підтримали користувачі соцмереж з різних міст.

Частина України, зокрема і Скадовськ, — окуповані росіянами. На цих територіях окупанти вчиняють страшні злочини, запобігти яким неможливо в межах чинного українського та міжнародного законодавства. Так, іще в окупованому Херсоні росіяни вбили диригента Юрія Керпатенка за його проукраїнську позицію, а в окупованому нині Скадовську — медсестру Тетяну Мудренко, яка вигукнула окупантам «Скадовськ — це Україна». Таких історій незламної боротьби українців на окупованих територіях дуже багато, їх поширюють медіа, якщо це припустимо, і це неможливо не знати працівникам телеканалу.

Також зауважу, що в номері, де спілкуються чоловік і жінка, чоловік представлений більш привабливо, ніж жінка: він стриманий, патріотичний, спілкується українською; вона — російськомовна, з неї сміються через незграбність мови. Подібне позиціонування в публічному полі принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території.

Я розумію розпач тих, хто змушений був виїхати з окупації і не може повернутись додому, а особливо — тих, хто нині перебуває в окупації і потребує підтримки, а не публічного висміювання та знущання.

Прошу шановну комісію публічно осудити дії каналу «1+1» та «Студії „Квартал 95“ через публічну трансляцію зазначеного номера, який дискримінує мешканців окупованих територій України, зокрема жінок».

Джерело: Ракурс


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