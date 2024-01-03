"Квартал 95» попросив вибачення за номер про переселенку зі "Сіська довська"

https://racurs.ua/ua/n190989-kvartal-95-poprosyv-vybachennya-za-skandalnyy-nomer-pro-pereselenku-zi-skadovska-video.html

Ракурс

«Квартал 95» попросив вибачення за номер про переселенку зі Скадовська.

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В «1+1 media» пообіцяли, що випуск «Новорічного кварталу» перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номера.

Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках «Вечірнього кварталу» команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок, — йдеться в повідомленні.

У «Кварталі 95», коментар якого також оприлюднили в «1+1 media», запевнили, що своїм номером хотіли показати, що «не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога», повідомляє Детектор Медіа.

«Сіська довська»: на «1+1» подали скаргу до Комісії з журналістської етики через номер «Квартал 95», який висміює жителів окупованого Скадовська.

Перед зимовими святами студія «Квартал 95» випустила номер, який ображає жителів окупованого Скадовська, а також містить ознаки дискримінації жінок. Головна редакторка херсонського видання Кавун. City Євгенія Вірлич подала скаргу на канал 1+1 до Комісії з журналістської етики.

У скарзі, зокрема, йдеться: