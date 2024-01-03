ЕС ввел санкции против российского алмазного гиганта "Алроса"

https://racurs.ua/n190993-es-vvel-sankcii-protiv-rossiyskogo-almaznogo-giganta-alrosa.html

Ракурс

3 січня Рада ЄС запровадила нові санкції проти однієї фізичної та однієї юридичної особи, причетних до підриву суверенітету і територіальної цілісності України.

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Санкції спрямовані проти ПАТ «Алроса», найбільшого у світі виробника алмазів, та її генерального директора Павла Мариничева. «Алроса» — державна компанія, яка домінує в російській алмазодобувній галузі, на її частку припадає понад 90% видобутку алмазів у країні. За даними Міністерства фінансів США, у 2021 році «Алроса» отримала понад 4,2 млрд дол. прибутку, що робить її одним з основних джерел доходів російського уряду.

Санкції передбачають заморожування активів і заборону на в’їзд Мариничева, а також заборону на імпорт, купівлю або передачу російських алмазів до ЄС. Заборона на експорт діамантів є частиною ширшого пакета економічних та персональних санкцій, які ЄС ухвалив 18 грудня 2023 року у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Заборона на експорт алмазів також узгоджена з G7, метою чого є відрізати Росії доступ до цього прибуткового ринку.

У заяві Ради ЄС також наголошується, що «алмазна галузь має стратегічне значення для економіки Російської Федерації, оскільки є найбільшим несировинним експортним товаром країни».

Останні санкції ЄС стосуються майже 1 тис. 950 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з діями росії в Україні. Їм заборонено доступ до фондів і активів ЄС, а також в’їзд і транзит через територію ЄС.

У квітні минулого року США заборонили імпорт необроблених алмазів з росії та запровадили санкції проти «Алроси».

У першому півріччі 2023 року «Алроса» отримала дохід у розмірі $1,9 млрд.

Російські алмази мають високий попит через дешевизну, а війна проти України ще більше знизила ціни на них. Проблемою є те, що багато алмазів йде за кордон для полірування та ограновування, переважно до Індії.

Там вони часто маркуються країною-виробником, а не країною походження. Це ускладнює застосування санкцій проти росії. Навряд чи Індія найближчим часом піде на співпрацю у цьому питанні. Втім, все ще є надія, що санкції завдадуть удару по доходах рф, оскільки 70% світових покупців ювелірних виробів з діамантами знаходяться в країнах Заходу.