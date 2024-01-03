Из российского плена вернули более 200 украинских воинов и гражданских

https://racurs.ua/n190996-iz-rossiyskogo-plena-vernuli-bolee-200-ukrainskih-voinov-i-grajdanskih.html

Ракурс

З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних.

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Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь», — написав 3 січня президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що великі обміни полоненими не відбувалися з серпня 2023 року.

Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Додому повертаються 230 захисників. Серед них:

представників ЗСУ — 130 (ТрО — 14, ВМС — 14);

Національної гвардії — 55;

Державної прикордонної служби — 38;

Національної поліції — 1;

шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Більшість звільнених — чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро — офіцери, повідомляю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Яке щастя повідомити, що сьогодні, 3 січня, радісна звістка облетить всю Україну, адже додому повертаються захисники, які тривалий час перебували у ворожому полоні. Це захисники міста Маріуполь, острова Зміїний… Є оборонці, які були на заводі «Азовсталь». Це воїни ЗСУ, ДПСУ, територіальної оборони… 2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома! Вітаємо оборонців на Батьківщині! Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація, — написав у Фейсбук український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Обміни військовополоненими з росією тривають, і часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою, розповідав Володимир Зеленський у грудні 2023 року для AP.

Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд [росіянами], і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто — міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців — і ми міняємо.Обміни є, і не тільки глобальні, а є і прямо на місці. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити, — заявив президент в інтервʼю Associated Press.

Він уточнив, що за останні пів року Україна повернула близько 100 військових із полону, а від початку повномасштабного вторгнення — кілька тисяч. Ще кілька тисяч досі в полоні.

3 січня російське Міноборони повідомило про повернення 248 військовослужбовців з «українського полону».

В офіційному акаунті Міністерства оборони росії з’явився пост, в якій сказано, що «внаслідок складного переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 248 російських військовослужбовців».