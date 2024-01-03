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Президентка Гарвардского университета подала в отставку после обвинений в антисемитизме
Президентка Гарвардского университета подала в отставку после обвинений в антисемитизмеhttps://racurs.ua/n191004-prezidentka-garvardskogo-universiteta-podala-v-otstavku-posle-obvineniy-v-antisemitizme.htmlРакурс
Президентка Гарвардського університету подала у відставку після звинувачень у плагіаті та антисемітизмі.
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У грудні Клодін Гей під час слухань у Конгресі відмовилася дати конкретну відповідь «так» або «ні» щодо того, чи порушує заклик до геноциду євреїв кодекс поведінки Гарварду.
Це може бути, залежно від контексту, — цитує її The New York Times.
Ці слова викликали гостру критику, тож президентка попросила вибачення й повідомила, що шкодує про сказане.
Ректорка Гарварду перепросила за свої зауваження щодо антисемітизму в кампусі університету.
Після слухань у Конгресі США президентка Гарварду Клодін Гей заявила, що їй дуже шкода.
Слова мають значення, — визнала вона.
Пізніше Гей звинуватили в тому, що вона не належним чином цитує джерела у наукових працях. Скарги подавали та анонімні дописувачі. Сотні викладачів просили керівництво не звільняти президентку.
Моє звільнення в інтересах Гарварду, це допоможе подолати період викликів, зосередившись на інституції, а не на окремій людині, — написала вона.
Термін президентства Гей став найкоротшим серед попередників. Вона була другою в історії жінкою, яка очолила Гарвард, і першою темношкірою президенткою університету.
До речі, раніше близько 1 тис. 600 випускників-євреїв Гарварду відмовилися робити благодійні внески університету через прояви антисемітизму на студентських пропалестинських акціях.
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