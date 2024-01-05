В Воздушных силах пока не подтверждают использование россией ракет из Северной Кореи

https://racurs.ua/n191045-v-vozdushnyh-silah-poka-ne-podtverjdaut-ispolzovanie-rossiey-raket-iz-severnoy-korei.html

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У Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджують інформацію про використання росією ракет із Північної Кореї (КНДР).

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Заява була відповідна від Сполучених Штатів. Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки й тоді вже можна буде казати, чи є такий факт або немає. Поки що не можу цього підтвердити, — сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він також розповів, чи буде силам ППО складніше збивати балістичні ракети з Ірану та КНДР:

Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж північну корею, багато там чого радянського, багато технологій передав ще союз. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки «Іскандера», можливо, відрізняється чимось, але не надто.

10 січня Радбез ООН обговорюватиме питання ймовірного постачання КНДР росії балістичних ракет і їх використання проти України, повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця.