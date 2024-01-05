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У Повітряних силах поки не підтверджують використання росією ракет із Північної Кореї
У Повітряних силах поки не підтверджують використання росією ракет із Північної Кореїhttps://racurs.ua/ua/n191045-u-povitryanyh-sylah-poky-ne-pidtverdjuut-vykorystannya-rosiieu-raket-iz-pivnichnoyi-koreyi.htmlРакурс
У Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджують інформацію про використання росією ракет із Північної Кореї (КНДР).
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Заява була відповідна від Сполучених Штатів. Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки й тоді вже можна буде казати, чи є такий факт або немає. Поки що не можу цього підтвердити, — сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Він також розповів, чи буде силам ППО складніше збивати балістичні ракети з Ірану та КНДР:
Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж північну корею, багато там чого радянського, багато технологій передав ще союз. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки «Іскандера», можливо, відрізняється чимось, але не надто.
10 січня Радбез ООН обговорюватиме питання ймовірного постачання КНДР росії балістичних ракет і їх використання проти України, повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця.
США інформують, що «мають нову інформацію про зброю, яку рф отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну та підкорити її народ».
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