Россияне атаковали тремя "шахедами" модульный городок на Херсонщине

https://racurs.ua/n191049-rossiyane-atakovali-tremya-shahedami-modulnyy-gorodok-na-hersonschine.html

Ракурс

Російські війська вночі 5 січня атакували трьома «шахедами» селище Високе Тягинської громади Херсонської області.

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Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, удари припали на адміністративну будівлю і модульне містечко.

50-річний чоловік дістав поранення черевної порожнини й пошкодження печінки, його госпіталізували. Ще одному чоловікові, 43 років, який отримав поранення спини та плеча, надали медичну допомогу на місці.

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.

Прокудін зауважив, що людей врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу.

Ще чотири «шахеди», які летіли через область, збила ППО.