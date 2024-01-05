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В США разбился бомбардировщик B-1 Lancer, способный нести ядерные ракеты
В США разбился бомбардировщик B-1 Lancer, способный нести ядерные ракетыhttps://racurs.ua/n191048-v-ssha-razbilsya-bombardirovschik-b-1-lancer-sposobnyy-nesti-yadernye-rakety.htmlРакурс
У штаті Південна Дакота розбився американський стратегічний бомбардувальник B-1 Lancer, який здатен нести ядерні ракети.
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За інформацією командування місцевої бази ВПС, літак розбився під час тренувального польоту, коли заходив на посадку. Екіпажу із чотирьох військових вдалося катапультуватися.
Варто зауважити, що армія США почала використовувати бомбардувальник B-1 Lancer з 1986 року. Відтоді було виготовлено 100 цих літаків. Ціна одного такого бомбардувальника оцінюється у близько 280 млн дол.
На момент тренувального польоту була погана погода та сильний мороз.
Наразі ведеться розслідування причин катастрофи B-1B Lancer. Авіабаза Елсворт Повітряних сил США тимчасово закрита для польотів.
Rockwell B-1 Lancer — стратегічний реактивний бомбардувальник зі змінною стрілоподібністю крила ПС США, що стоїть на озброєнні з 1986 року.
B-1B може нести озброєння в трьох внутрішніх відсіках. Літак оснащений чотирма двоконтурними турбореактивними двигунами з форсажною камерою F101-GE-102 фірми General Electric. Двигуни розташовані в нижній частині фюзеляжу.
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