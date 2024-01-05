Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В США разбился бомбардировщик B-1 Lancer, способный нести ядерные ракеты

В США разбился бомбардировщик B-1 Lancer, способный нести ядерные ракеты

5 янв 2024, 11:42
999

У штаті Південна Дакота розбився американський стратегічний бомбардувальник B-1 Lancer, який здатен нести ядерні ракети.


.

За інформацією командування місцевої бази ВПС, літак розбився під час тренувального польоту, коли заходив на посадку. Екіпажу із чотирьох військових вдалося катапультуватися.

Варто зауважити, що армія США почала використовувати бомбардувальник B-1 Lancer з 1986 року. Відтоді було виготовлено 100 цих літаків. Ціна одного такого бомбардувальника оцінюється у близько 280 млн дол.

На момент тренувального польоту була погана погода та сильний мороз.

Наразі ведеться розслідування причин катастрофи B-1B Lancer. Авіабаза Елсворт Повітряних сил США тимчасово закрита для польотів.

Rockwell B-1 Lancer — стратегічний реактивний бомбардувальник зі змінною стрілоподібністю крила ПС США, що стоїть на озброєнні з 1986 року.

B-1B може нести озброєння в трьох внутрішніх відсіках. Літак оснащений чотирма двоконтурними турбореактивними двигунами з форсажною камерою F101-GE-102 фірми General Electric. Двигуни розташовані в нижній частині фюзеляжу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров