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НАПК следит за образом жизни президента "Энергоатома" Котина
НАПК следит за образом жизни президента «Энергоатома» Котинаhttps://racurs.ua/n191047-napk-sledit-za-obrazom-jizni-prezidenta-energoatoma-kotina.htmlРакурс
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.
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Про це відомство повідомило народного депутата Ярослава Железняка, який надіслав у НАЗК запит.
Нардеп оприлюднив відповідь НАЗК на своє звернення. Железняк просив агентство перевірити Котіна після публікації розслідування журналістів «Схем».
У ньому вони розповіли що у розпал широкомасштабної війни теща Котіна придбала земельну ділянку та маєток під Києвом на 300 кв м. Тепер у будинку з басейном на території за майже 7 мільйонів гривень оселився сам президент «Енергоатому».
«Енергоатом» — державне енергогенеруюче підприємство, від стабільної роботи якого залежить, чи буде в оселях українців тепло та світло.
З початку повномасштабного вторгнення робота цього стратегічного підприємства суттєво ускладнилася через масові російські атаки. Але поряд з відданістю енергетиків у діяльності «Енергоатому» залишається місце і корупційним скандалам.
З 2020 року і дотепер «Енергоатом» очолює Петро Котін.
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