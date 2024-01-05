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Силы спецопераций опубликовали видео поражения трех российских ЗРК «Бук»
Силы спецопераций опубликовали видео поражения трех российских ЗРК «Бук»https://racurs.ua/n191046-sily-specoperaciy-opublikovali-video-porajeniya-treh-rossiyskih-zrk-buk.htmlРакурс
За тиждень на Донецькому напрямку бійцями Сил спеціальних операцій уражено три російських зенітних ракетних комплекси «Бук-М2» з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36.
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Виявлення та коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів Сил оборони по ворожих цілях здійснили оператори 3-го окремого полку ССО.
Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню.
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