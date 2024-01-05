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Ракурс
НАЗК стежить за способом життя президента НАЕК "Енергоатом" Котіна

НАЗК стежить за способом життя президента «Енергоатому» Котіна (ДОКУМЕНТ)

5 січ 2024, 10:56
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.


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Про це відомство повідомило народного депутата Ярослава Железняка, який надіслав у НАЗК запит.

Нардеп оприлюднив відповідь НАЗК на своє звернення. Железняк просив агентство перевірити Котіна після публікації розслідування журналістів «Схем».

У ньому вони розповіли що у розпал широкомасштабної війни теща Котіна придбала земельну ділянку та маєток під Києвом на 300 кв м. Тепер у будинку з басейном на території за майже 7 мільйонів гривень оселився сам президент «Енергоатому».

«Енергоатом» — державне енергогенеруюче підприємство, від стабільної роботи якого залежить, чи буде в оселях українців тепло та світло.

З початку повномасштабного вторгнення робота цього стратегічного підприємства суттєво ускладнилася через масові російські атаки. Але поряд з відданістю енергетиків у діяльності «Енергоатому» залишається місце і корупційним скандалам.

З 2020 року і дотепер «Енергоатом» очолює Петро Котін.

Джерело: Ракурс


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