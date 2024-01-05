Ракурсhttps://racurs.ua/
НАЗК стежить за способом життя президента НАЕК "Енергоатом" Котіна
НАЗК стежить за способом життя президента «Енергоатому» Котіна (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n191047-nazk-stejyt-za-sposobom-jyttya-prezydenta-naek-energoatom-kotina-dokument.htmlРакурс
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.
.
Про це відомство повідомило народного депутата Ярослава Железняка, який надіслав у НАЗК запит.
Нардеп оприлюднив відповідь НАЗК на своє звернення. Железняк просив агентство перевірити Котіна після публікації розслідування журналістів «Схем».
У ньому вони розповіли що у розпал широкомасштабної війни теща Котіна придбала земельну ділянку та маєток під Києвом на 300 кв м. Тепер у будинку з басейном на території за майже 7 мільйонів гривень оселився сам президент «Енергоатому».
«Енергоатом» — державне енергогенеруюче підприємство, від стабільної роботи якого залежить, чи буде в оселях українців тепло та світло.
З початку повномасштабного вторгнення робота цього стратегічного підприємства суттєво ускладнилася через масові російські атаки. Але поряд з відданістю енергетиків у діяльності «Енергоатому» залишається місце і корупційним скандалам.
З 2020 року і дотепер «Енергоатом» очолює Петро Котін.
Загрузка...