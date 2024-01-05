Атака на Крым - ВСУ поразили системы защиты рф

https://racurs.ua/n191052-ataka-na-krym-vsu-porazili-sistemy-zaschity-rf.html

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Внаслідок української атаки на військові об'єкти росіян у Криму 4 січня були завдані серйозні пошкодження системі захисту ворога.

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Українські Сили оборони працювали також за напрямком нової дислокації «шахедів» на півострові.

Не тільки один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулась за минулу добу, в тому числі й завдано серйозного пошкодження системи захисту на Кримському півострові, — розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Суспільне спротив».

Крім того, Гуменюк зазначила, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для «шахедів». Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то декілька потужних попередніх атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.