Украинские беспилотники снова атаковали и повредили Чонгарский мост. Фото:

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Українські безпілотники знову атакували та пошкодили міст між окупованими Херсонщиною та Кримом.

У вівторок, 9 червня, українські ударні БпЛА завдали повторного удару по мосту в Чонгарі. На підльоті до мосту окупанти начебто збили понад 20 дронів, без чого «наслідки могли б бути значно серйознішими». Про це у соцмережах заявив гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

За його словами, наразі рух мостом перекрито. Водіїв окупаційна адміністрація просить рухатися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

Як відомо, за останні дні це вже другий удар по Чонгарському мосту. Перша атака відбулася 7 червня, після якої рух вдалося відновити в реверсивному режимі.

Атаку на важливий для російської армії об'єкт здійснив підрозділ «Фаланга» 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2. По мосту били безпілотники компанії Fire Point та БпЛА «Бегемот».

Нагадаємо, навесні українські військові провели унікальну операцію, яка тривала близько двох місяців. Метою було знищення мосту через річку Конка в районі окупованих Олешок, яким окупанти постачали позиції на островах і обстрілювали Херсон.