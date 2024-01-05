Украинские власти прокомментировали сообщения о новом наступлении россии на Харьков

https://racurs.ua/n191053-ukrainskie-vlasti-prokommentirovali-soobscheniya-o-novom-nastuplenii-rossii-na-harkov.html

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На різних напрямках фронту на Харківщині наразі не фіксують скупчення російських військ, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Так він на брифінгу 5 січня прокоментував матеріал британського видання The Telegraph, в якому йдеться, що Україна незабаром готується до наступу росії в області через посилення ударів. Можливою датою у виданні називають 15 січня.

Як пише «Суспільне», водночас Синєгубов додав, що росія не відмовилася від планів окупувати Харківщині та «ситуація може змінитися щохвилини».

Також він розповів, що росія, за даними розвідки, планує бити по енергетичній та критичній інфраструктурі області, тому на засідання Ради оборони розглядатимуть питання готовності пунктів незламності та координацію дій екстрених служб.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал британських журналістів «маячнею». За його словами, журналісти «все перекрутили» і в решті матеріалу немає «нічого нового».

Він заявив, що The Telegraph посилається на «якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки» і матеріал «не вартий уваги».

І російські, і українські сили борються за найкращі позиції вздовж лінії фронту, навколо Куп’янська, Сватового та Кремінної, неподалік від кордону Харківської області від літа 2023 року.