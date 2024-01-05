Преуменьшавший значение Бучи политик возглавит списки новой партии в ФРГ на выборах в Европарламент

https://racurs.ua/n191056-preumenshavshiy-znachenie-buchi-politik-vozglavit-spiski-novoy-partii-v-frg-na-vyborah.html

Ракурс

Політик, який применшує значення Бучі, очолить списки нової партії німецької політикині Сари Вагенкнехт на виборах до Європарламенту.

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Вже наступного понеділка, 8 січня, у Берліні відбудеться церемонія започаткування нової політичної партії: «Союзу Сари Вагенкнехт — За розум і справедливість», пише Bild.

Вона складається здебільшого з колишніх політиків від Лівої партії. Але нещодавно про перехід до нової партії повідомив і колишній обер-бургомістр Дюссельдорфа Томас Гайзель. Раніше він 40 років був членом СДПН, яка очолює правлячу в Німеччині коаліцію.

Гайзель сумно прославився тим, що у квітні 2022 року намагався применшити та поставити під питання значення масового вбивства у місті Буча під Києвом.

Очікується, що у червні він очолить списки нової партії Вагенкнехт на виборах до Європарламенту поряд з екс-депутатом Бундестагу Фабіо де Масі.

У квітні 2022 року Гайзель опублікував у своєму блозі текст про війну в Україні, чим викликав хвилю критики на свою адресу. У пості йшлося про воєнні злочини у Бучі:

За українськими даними, жертвами звірств у Бучі стали 410 мирних жителів. Звісно, кожна жертва серед цивільного населення на війні — це трагедія. Але хіба українська риторика про геноцид зрештою не зводить нанівець інші воєнні злочини? Для прикладу можу назвати Сребреницю, «Май Лай», Бабин Яр чи бомбардування Дрездена, внаслідок якого загинуло 30 000 людей.

Свій пост політик опублікував під заголовком «Досить, пане Мельник», маючи на увазі тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.