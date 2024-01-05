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Безуглую отозвали с должности в комитете безопасности Рады
Безуглую отозвали с должности в комитете безопасности Радыhttps://racurs.ua/n191055-bezugluu-otozvali-s-doljnosti-v-komitete-bezopasnosti-rady.htmlРакурс
Нардепку від партії «Слуга народу» Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки, повідомляє NV з посиланням на джерело.
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У повідомленні наголошується: жодних деталей щодо можливих причин ухвалення такого рішення поки не надходило.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав зняття народного депутата Мар’яни Безуглої (фракція партії «Слуга народу») з посади заступниці голови. Про це «Укрінформу» сказав секретар комітету полковник СБУ Роман Костенко (фракція «Голос»).
Інший нардеп з «Голосу — Ярослав Железняк — написав у своїх соцмережах, що рішення стосовно Безуглої пройшло майже одноголосно (один нардеп утримався).
Сама Безугла заявила, що таке рішення можна ухвалити тільки голосуванням в залі.
Безугла з листопада 2023 закликала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного піти у відставку і всіляко його критикувала, чим викликала обурення у частини депутатів та в суспільстві.
Джерела «Бабеля» в керівництві «Слуги народу», представником якої є Безугла, кажуть про вимоги частини нардепів виключити її з фракції.
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