Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бойцы ГУР провели рейд в Белгородской области рф

Бойцы ГУР провели рейд в Белгородской области рф (ВИДЕО)

5 янв 2024, 13:48
999

Бійці Головного управління розвідки МО провели рейд у Бєлгородській області.


.

Пресслужба ГУР повідомляє, що під час рейду була замінована єдина на ділянці дорога, якою пересувалися росіяни, а також атаковано ворожий взводний опорний пункт.

Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється, — йдеться у повідомлені.

Відео рейду у лігво окупантів ГУР опублікувало у своїх соцмережах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров