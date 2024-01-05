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Рейд у лігво окупантів ― розвідники завдали ворогу чергових втрат Рейд у лігво окупантів ― розвідники завдали ворогу чергових втрат

Бійці ГУР провели рейд у Бєлгородській області рф (ВІДЕО)

5 січ 2024, 13:48
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Бійці Головного управління розвідки МО провели рейд у Бєлгородській області.


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Пресслужба ГУР повідомляє, що під час рейду була замінована єдина на ділянці дорога, якою пересувалися росіяни, а також атаковано ворожий взводний опорний пункт.

Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється, — йдеться у повідомлені.

Відео рейду у лігво окупантів ГУР опублікувало у своїх соцмережах.

Джерело: Ракурс


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