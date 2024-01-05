Рейд у лігво окупантів ― розвідники завдали ворогу чергових втрат Рейд у лігво окупантів ― розвідники завдали ворогу чергових втрат

https://racurs.ua/ua/n191054-biyci-gur-provely-reyd-u-bielgorodskiy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Бійці Головного управління розвідки МО провели рейд у Бєлгородській області.

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Пресслужба ГУР повідомляє, що під час рейду була замінована єдина на ділянці дорога, якою пересувалися росіяни, а також атаковано ворожий взводний опорний пункт.

Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється, — йдеться у повідомлені.

Відео рейду у лігво окупантів ГУР опублікувало у своїх соцмережах.