Суд арестовал основателя «Киевгумы» за сотрудничество с россией

«Киевгума» сотрудничала с россией. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n191069-sud-arestoval-osnovatelya-kievgumy-za-sotrudnichestvo-s-rossiey.html

Ракурс

Арештовано одного з засновників компанії «Київгума» у справі про постачання товарів у росію.

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Шевченківський районний суд Києва 5 січня обрав запобіжний захід одному із засновників «Київгуми». Антона Кравця відправили в СІЗО на 60 діб, внесення застави не передбачено. Про це повідомляють «Бабель» та РБК «Україна» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Слідчі встановили, що «Київгума» упродовж 2022−2023 років компанія переправила до росії партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн грн. Товари цієї компанії росіяни направляли до військових шпиталів, які розташовані на окупованих територіях України.

В ході обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів, — зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, 4 січня Служба безпеки України викрила українську компанію «Київгума» на постачаннях засобів тактичної медицини до росії. Ця фірма продавала свою продукцію в одну з країн Євросоюзу, а потім ці джгути та бинти перевозили в рф та передавали російській армії.

Джерела: «Бабель», РБК «Україна»