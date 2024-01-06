Армия россии усилила авианалеты в Луганской области. Фото:

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Армія російської федерації посилила обстріли та нальоти авіації на деокуповані села Луганської області.

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Активність загарбників на цьому напрямку посилилася останніми днями. У п’ятницю, 5 січня, ворог відкрив вогонь по Невському та Білогорівці. Зруйновано десятки домоволодінь. Влада щодня виявляє додаткові пошкодження. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

Крім того, напередодні російські військові здійснили спроби атак на Куп’янському напрямку. Ворог під час штурмів застосовує все більше техніки, бо просування однією лише піхотою не дало якихось результатів.

Очільник ОВА додав, що на території фейкової Луганської народної республіки окупаційна адміністрація наказала створити в кожній діючій школі та комунальних установах осередки пропаганди так звані музеї сво. До цих установ ворог завозитиме виставки з російським спорядженням, а на стендах розміщуватимуть фотографії з місцевими зрадниками.

Днями подібна експозиція вже запрацювала у Сватівському краєзнавчому музеї. Місцевих жителів змусять її відвідувати.

Нагадаємо, армія російської федерації може активізувати штурми на Куп’янському напрямку та накопичити в цьому районі необхідне за кількістю угруповання сил, щоб окупувати місто.