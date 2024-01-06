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Дания передаст Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировалось
F-16 из Дании задержатся в пути в Украину на полгодаhttps://racurs.ua/n191091-f-16-iz-danii-zaderjatsya-v-puti-v-ukrainu-na-polgoda.htmlРакурс
Перша партія винищувачів F-16 від Данії для України затримається на пів року.
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Видання Berlingske пише, що першу партію повинні були передати до Нового року, однак новий графік Міноборони передбачає, що перші літаки Україна, ймовірніше за все, отримає в другому кварталі 2024 року.
Представник Міноборони країни повідомив, що «деякі умови для бойового застосування F-16 поки що не виконані». Йдеться про підготовку механіків, пілотів, аеродромів і логістику. Раніше сподівалися, що Україна отримає 19 літаків на початку цього року.
Серед факторів, які впливають на затримки, є графік навчань українських пілотів, розклад яких залежить від техніки та погоди.
Як повідомив представник міноборони Данії виданню Berlingske, шість винищувачів передадуть Києву не раніше, ніж у другому кварталі 2024 року.
Ще влітку 2023 року прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомляла про плани передати Україні 19 винищувачів, і висловлювала сподівання, що перша партія з шести F-16 надійде вже на початку 2024 року.
Наразі шестеро українських пілотів стажуються в Данії. Втім, графік їхнього навчання залежить від різних факторів, зокрема, постачання та погодних умов. Крім того, потрібно підготувати механіків та інший наземний персонал, налагодити логістику постачання боєприпасів та запчастин, підготувати аеродроми.
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