Безуглая ответила на постановление о своем отзыве из комитета безопасности Рады

https://racurs.ua/n191092-bezuglaya-otvetila-na-postanovlenie-o-svoem-otzyve-iz-komiteta-bezopasnosti-rady.html

Ракурс

У Верховній Раді 6 січня зареєстрували постанову про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Нардеп зі «Слуги народу» у Фейсбук відповіла авторам постанови, серед яких її однопартієць Олександр Завітневич (голова комітету):

Не налякали та не зупинили, — написала нардепка.

«Слуга народу» Безугла з листопада 2023 року відзначилась різкою критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, оскільки він не надав «ніякого плану дій на 2024 рік».

За даними нардепа Ярослава Железняка, проект постанови можуть винести на голосування 10−12 січня, і за наявності 226+ голосів він буде прийнятий.

Водночас, відповідно до тесту документа, Безугла залишатиметься членом комітету з нацбезпеки, а також головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.