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Ракурс
В Донецкой области на месте разрушенного дома нашли тело погибшего ребенка

В Донецкой области на месте разрушенного дома нашли тело погибшего ребенка (ФОТО)

7 янв 2024, 09:26
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У селі Рівне (Донецька область) рятувальники на місці зруйнованого будинку знайшли тіло загиблої дитини.


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У Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну людину врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, з них двох дітей;

У Рівному Покровського району шукають ще 5 людей, з них двох дітей.

Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб.

Одинадцять загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району.

Росіяни вдарили по району ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки безпілотниками по Дніпру пошкоджено освітній заклад і гуртожиток при ньому, дві багатоповерхівки та адмінбудівлю, повідомив керівник ОВА Олег Лисак.

У Кропивницькому районі уламки збитого дрона пошкодили приватний будинок та лінію електропередач, повідомив керівник ОВА Райкович.

Источник: Ракурс


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