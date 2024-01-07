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В Донецкой области на месте разрушенного дома нашли тело погибшего ребенка
В Донецкой области на месте разрушенного дома нашли тело погибшего ребенка (ФОТО)https://racurs.ua/n191110-v-doneckoy-oblasti-na-meste-razrushennogo-doma-nashli-telo-pogibshego-rebenka-foto.htmlРакурс
У селі Рівне (Донецька область) рятувальники на місці зруйнованого будинку знайшли тіло загиблої дитини.
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У Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну людину врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, з них двох дітей;
У Рівному Покровського району шукають ще 5 людей, з них двох дітей.
Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб.
Одинадцять загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району.
Росіяни вдарили по району ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки безпілотниками по Дніпру пошкоджено освітній заклад і гуртожиток при ньому, дві багатоповерхівки та адмінбудівлю, повідомив керівник ОВА Олег Лисак.
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