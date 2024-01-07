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У Донецькій області на місці зруйнованого будинку знайшли тіло загиблої дитини
У Донецькій області на місці зруйнованого будинку знайшли тіло загиблої дитини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191110-u-doneckiy-oblasti-na-misci-zruynovanogo-budynku-znayshly-tilo-zagybloyi-dytyny-foto.htmlРакурс
У селі Рівне (Донецька область) рятувальники на місці зруйнованого будинку знайшли тіло загиблої дитини.
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У Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну людину врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, з них двох дітей;
У Рівному Покровського району шукають ще 5 людей, з них двох дітей.
Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб.
Одинадцять загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району.
Росіяни вдарили по району ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки безпілотниками по Дніпру пошкоджено освітній заклад і гуртожиток при ньому, дві багатоповерхівки та адмінбудівлю, повідомив керівник ОВА Олег Лисак.
У Кропивницькому районі уламки збитого дрона пошкодили приватний будинок та лінію електропередач, повідомив керівник ОВА Райкович.
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