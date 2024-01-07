Патріарх РПЦ Кирило запросив втікачів з росії покаятися і повернутися

https://racurs.ua/ua/n191109-patriarh-rpc-kyrylo-zaprosyv-vtikachiv-z-rosiyi-pokayatysya-i-povernutysya.html

Ракурс

Патріарх РПЦ Кирил у різдвяному інтерв’ю для телеканалу «Росія-1» заявив, що людей, які залишили країну після початку війни в Україні, можна прийняти назад, якщо вони повертаються «з усвідомленням того, що справді зробили помилку».

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Він сказав, що «Не треба відштовхувати людину, яка згрішила, якщо вона приходить з почуттям покаяння, усвідомлення своєї провини». Буцімто, якщо люди, які залишили росію і навіть десь виступали якось проти, повернулися з розумінням того, що вони справді припустилися помилки, то Батьківщина не може їх відкинути.

Там, напевно, ще можуть бути якісь правоохоронні теми, ступінь залучення цих людей до якихось злочинних дій, але це вже не стосується священнослужителя. А я говорю, звертаючи увагу на те, що серед цих людей є і цілком гідні, але ті, які помилилися, або злякалися, або дійсно прагнули знайти щось більш для себе зручне в житті, комфортне, але осоромлені на цьому шляху.

Хоча після початку російського вторгнення в Україну в заявах РПЦ звучали заклики до миру, поступово виступи патріарха Кирила ставали дедалі войовничішими, і влітку він вперше був включений до списку санкцій Британії через «підтримку російської військової агресії в Україні».

Цього тижня стало відомо про заборону у служінні настоятеля храму Святої Трійці у Хохлах протоієрея Олексія Умінського, який виступав проти війни. У травні у Москві відбувся церковний суд над ієреєм Іоанном Ковалем, який замінив слово «перемога» на слово «мир» у молитві «Про Святу Русь», яку восени 2022 року патріарх благословив читати у всіх православних храмах.