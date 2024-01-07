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Ракурс
Глава МЗС Японії Йоко Камікава прибула до Києва

Глава МЗС Японії прибула до Києва (ФОТО)

7 січ 2024, 09:02
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Глава МЗС Японії Йоко Камікава прибула до Києва. Вона проведе зустрічі в Києві, зокрема з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.


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Агенція Kyodo News опублікувала фото міністерки на засніженому пероні вокзалу столиці.

У рамках візиту Камікава візьме участь у церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими.

Крім того, зазначають у МЗС Японії, Камікава безпосередньо повідомить українській стороні, що Японія «рішуче продемонструє свою відданість відновленню та реконструкції України в рамках тісного державно-приватного партнерства».

Джерело: Ракурс


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