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Президент Євроради Шарль Мішель піде на вибори до Європарламенту - чому радіє Віктор Орбан
Президент Євроради Шарль Мішель піде на вибори до Європарламенту — чому радіє Віктор Орбанhttps://racurs.ua/ua/n191107-prezydent-ievrorady-sharl-mishel-pide-na-vybory-do-ievroparlamentu-chomu-radiie-viktor-orban.htmlРакурс
Президент Європейської Ради Шарль Мішель балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту в червні, заявив він трьом бельгійським ЗМІ.
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Прес-секретар Мішеля підтвердив цю заяву POLITICO.
Мішель планує зайняти своє місце в Європейському парламенті в середині липня, якщо його оберуть, а це означає, що лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника на його звільнену посаду в Раді. Якщо вони цього не зроблять, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия країна перейме ротаційне головування в Раді ЄС у липні, очолить зустрічі — роль посередника, яку зазвичай виконує президент Європейської ради.
Такого сценарію — коли Орбан безконтрольно керуватиме Радою протягом шести місяців одразу після виборів до Європарламенту 2024 року — це сценарій, якого більшість з інших 26 лідерів країн ЄС відчайдушно хотіли б уникнути, враховуючи ескалацію напруженості між ними та Орбаном, наприклад, через підтримку України та порушення верховенства права в Угорщині.
Це перший раз, коли чинний президент Ради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту.
Як правило, голови Євроради посадовці залишалися на цій посаді до кінця листопада, коли мала бути встановлена нова колегія уповноважених.
Попри те, що крок Мішеля є юридично виваженим, він створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу для ведення справ під час великого розподілу вищих посад, який завжди відбувається після п’ятирічного голосування в ЄС, пише Politico.
Після парламентських виборів, які відбудуться 6−9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27−28 червня.
Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля — хоча роль голови Ради зазвичай є частиною тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як результати виборів стануть ясними., і оскільки вони прагнуть поділити між собою різні найвищі посади в ЄС.
Оголошення Мішеля зроблено напередодні першого з’їзду та новорічного прийому його партії, бельгійських лібералів з Реформістського руху.
Очікується, що на цьому з’їзді в неділю президент партії Жорж-Луї Бушез більше розповість про те, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці підуть на виборчі дільниці не лише для голосування в ЄС, але й для регіональних і національних виборів.
Мішель не уточнив, чи означає його рішення балотуватися на місце в парламенті, що він буде зацікавлений в інших вищих посадах, наприклад, стати головним кандидатом від європейських лібералів — третього за величиною політичного табору блоку — на посаду президента Європейської комісії, або чи хоче він стати наступником Дідьє Рейндерса — який також з MR — на посаді єврокомісара Бельгії.
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