Президент Євроради Шарль Мішель піде на вибори до Європарламенту - чому радіє Віктор Орбан

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту в червні, заявив він трьом бельгійським ЗМІ.

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Прес-секретар Мішеля підтвердив цю заяву POLITICO.

Мішель планує зайняти своє місце в Європейському парламенті в середині липня, якщо його оберуть, а це означає, що лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника на його звільнену посаду в Раді. Якщо вони цього не зроблять, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия країна перейме ротаційне головування в Раді ЄС у липні, очолить зустрічі — роль посередника, яку зазвичай виконує президент Європейської ради.

Такого сценарію — коли Орбан безконтрольно керуватиме Радою протягом шести місяців одразу після виборів до Європарламенту 2024 року — це сценарій, якого більшість з інших 26 лідерів країн ЄС відчайдушно хотіли б уникнути, враховуючи ескалацію напруженості між ними та Орбаном, наприклад, через підтримку України та порушення верховенства права в Угорщині.

Це перший раз, коли чинний президент Ради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту.

Як правило, голови Євроради посадовці залишалися на цій посаді до кінця листопада, коли мала бути встановлена ​​нова колегія уповноважених.

Попри те, що крок Мішеля є юридично виваженим, він створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу для ведення справ під час великого розподілу вищих посад, який завжди відбувається після п’ятирічного голосування в ЄС, пише Politico.

Після парламентських виборів, які відбудуться 6−9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27−28 червня.

Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля — хоча роль голови Ради зазвичай є частиною тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як результати виборів стануть ясними., і оскільки вони прагнуть поділити між собою різні найвищі посади в ЄС.

Оголошення Мішеля зроблено напередодні першого з’їзду та новорічного прийому його партії, бельгійських лібералів з Реформістського руху.

Очікується, що на цьому з’їзді в неділю президент партії Жорж-Луї Бушез більше розповість про те, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці підуть на виборчі дільниці не лише для голосування в ЄС, але й для регіональних і національних виборів.

Мішель не уточнив, чи означає його рішення балотуватися на місце в парламенті, що він буде зацікавлений в інших вищих посадах, наприклад, стати головним кандидатом від європейських лібералів — третього за величиною політичного табору блоку — на посаду президента Європейської комісії, або чи хоче він стати наступником Дідьє Рейндерса — який також з MR — на посаді єврокомісара Бельгії.