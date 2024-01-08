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Десантник ВСУ в одном бою уничтожил четыре БМП. Фото:

Десантник ВСУ в одном бою уничтожил четыре БМП противника (ВИДЕО)

8 янв 2024, 13:18
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Десантник ЗСУ в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини російських окупантів.


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На Таврійському напрямку росіяни спробували прорвати оборону десантників. Ворог кинув на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою. Штурм було відбито — техніка залишилась горіти у полі, більшість бійців ворожої піхоти було знищено. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Зазначається, що особливо в ході цього бою відзначився молодший сержант із позивним Сєдой. Боєць знищив чотири броньовані машини пострілами з протитанкового ракетного комплексу Javelin. Загалом на особистому рахунку цього десантника вже 22 одиниці знищеної російської техніки.

Нагадаємо, в Донецькій області російські окупанти знищили новітній російський комплекс орбітального подавлення супутників «ТІРАДА-2».

Источник: Ракурс


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