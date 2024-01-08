Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Десантник ЗСУ в одному бою знищив чотири БМП. Фото:

Десантник ЗСУ в одному бою знищив чотири БМП противника (ВІДЕО)

8 січ 2024, 13:18
999

Десантник ЗСУ в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини російських окупантів.


.

На Таврійському напрямку росіяни спробували прорвати оборону десантників. Ворог кинув на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою. Штурм було відбито — техніка залишилась горіти у полі, більшість бійців ворожої піхоти було знищено. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Зазначається, що особливо в ході цього бою відзначився молодший сержант із позивним Сєдой. Боєць знищив чотири броньовані машини пострілами з протитанкового ракетного комплексу Javelin. Загалом на особистому рахунку цього десантника вже 22 одиниці знищеної російської техніки.

Нагадаємо, в Донецькій області російські окупанти знищили новітній російський комплекс орбітального подавлення супутників «ТІРАДА-2».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів