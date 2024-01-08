Українська ППО знищила 18 крилатих ракет та вісім «Шахедів». Фото:

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Ракурс

Масований удар по Україні з повітря завдала російська федерація.

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У ніч на 8 січня та сьогодні вранці противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Загалом в українському повітряному просторі було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Росіяни запустили вісім ударних дронів типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська, сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області.

Чотири літаки МіГ-31К з районів Рязані та Тамбова випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». А з району Енгельса 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснили атаку 24 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55. Ще вісім крилатих ракет Х-22 випустили бомбардувальники Ту-22М3 з Бєлгородської області.

А з районів Джанкоя та Чауди в окупованому Криму ворог випустив шість балістичних ракет «Іскандер-М». Літаки тактичної авіації випустили дві керовані авіаційні ракети Х-31П.

Були атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти. Ракети, що летять по балістичній траєкторії, були спрямовані по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Українська ППО зуміла знищити вісім «Шахедів» та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Військові додали, що не всі запущені росією ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.

Нагадаємо, російська ракетна атака вранці 8 січня призвела до жертв серед цивільного населення. Двоє осіб загинули, а 33 постраждали. Масований ракетний удар було завдано, зокрема, по Кривому Рогу та Хмельницькій області.