Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне из авиации «случайно» ударили по многоэтажкам оккупированного Рубежного
Россияне из авиации «случайно» ударили по многоэтажкам оккупированного Рубежногоhttps://racurs.ua/n191161-rossiyane-iz-aviacii-sluchayno-udarili-po-mnogoetajkam-okkupirovannogo-rubejnogo.htmlРакурс
Росіяни з авіації «випадково» вдарили по багатоповерхівках окупованого Рубіжного.
.
Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазвичай окупанти під час таких своїх «позаштатних» подій посилаються на обстріли з боку українських військ.
Цього разу завадили чисельні свідки. Які бачили та російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося.
Постраждалих госпіталізують, менш важких — перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває, — зазначив Лисогор.
Менш як тиждень тому, 2 січня, відбулося аналогічне «нештатне сходження» ракети під час масованого удару по Україні. Тоді в селищі Петропавлівка Воронезької області постраждали четверо людей.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...