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Ракурс
Росіяни з авіації «випадково» вдарили по багатоповерхівкам окупованого Рубіжного

Росіяни з авіації «випадково» вдарили по багатоповерхівках окупованого Рубіжного

8 січ 2024, 18:23
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Росіяни з авіації «випадково» вдарили по багатоповерхівкам окупованого Рубіжного.


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Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазвичай окупанти під час таких своїх «позаштатних» подій посилаються на обстріли з боку українських військ.

Цього разу завадили чисельні свідки. Які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося.

Постраждалих госпіталізують, менш важких — перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває, — зазначив Лисогор.

Менш як тиждень тому, 2 січня, відбулося аналогічне «нештатне сходження» ракети під час масованого удару по Україні. Тоді в селищі Петропавлівка Воронезької області постраждали четверо людей.

Джерело: Ракурс


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