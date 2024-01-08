Росіяни з авіації «випадково» вдарили по багатоповерхівках окупованого Рубіжного

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Росіяни з авіації «випадково» вдарили по багатоповерхівкам окупованого Рубіжного
Росіяни з авіації «випадково» вдарили по багатоповерхівках окупованого Рубіжногоhttps://racurs.ua/ua/n191161-rosiyany-z-aviaciyi-vypadkovo-vdaryly-po-bagatopoverhivkam-okupovanogo-rubijnogo.htmlРакурс
Росіяни з авіації «випадково» вдарили по багатоповерхівкам окупованого Рубіжного.
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Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазвичай окупанти під час таких своїх «позаштатних» подій посилаються на обстріли з боку українських військ.
Цього разу завадили чисельні свідки. Які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося.
Постраждалих госпіталізують, менш важких — перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває, — зазначив Лисогор.
Менш як тиждень тому, 2 січня, відбулося аналогічне «нештатне сходження» ракети під час масованого удару по Україні. Тоді в селищі Петропавлівка Воронезької області постраждали четверо людей.
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