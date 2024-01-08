Злочин без кари - Україна досі не знає, кого покарали за збиття "Боїнга" над Тегераном

https://racurs.ua/ua/n191160-zlochyn-bez-kary-ukrayina-dosi-ne-znaie-hto-vidpoviv-za-zbyttya-boyinga-nad-tegeranom.html

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Україна досі не знає імена десяти іранських військовослужбовців, засуджених за збиття українського пасажирського літака МАУ.

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Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив тимчасовий повірений у справах України в Ірані Євген Кравченко.

Згідно з рішенням суду, головного обвинуваченого як основного відповідального за вбивство через необережність осіб, що перебували на борту, засуджено до десяти років позбавлення волі. Офіційно його ім’я не повідомлялося, так само як і імена інших засуджених, — сказав Кравченко.

8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран — Київ. На борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Літак зі 167 пасажирами й 9 членами екіпажу розбився вночі 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту «Імам Хомейні». Усі загинули, зокрема й 11 українців.

Через декілька днів після авіатрощі іранська влада визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом ППО. У квітні 2023 року суд Ірану ухвалив вироки десяти іранським військовослужбовцям.

Історія питання

У березні 2021 року орган цивільної авіації Ірану оприлюднив остаточний звіт про збиття українського літака МАУ над Тегераном. У документі йдеться, що «літак було визначено як ворожу ціль через помилку оператора системи ППО і по ньому було випущено дві ракети». Ім’я оператора, якого Іран звинуватив у помилці, не розголошувалося, пише «Слово і діло».

Країни, громадяни яких загинули внаслідок катастрофи, розкритикували іранський звіт. В Україні заявили, що розслідування було упередженим, а подані докази — вибірковими. «Документ не дає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт. Це збірка маніпуляцій, яка має на меті не з’ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран», — заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Крім того, Україна заявила, що Іран провів технічне розслідування із численними порушеннями міжнародних стандартів.

У Канаді також зазначили, що звіт не є повним і не дає відповіді на низку важливих питань про катастрофу.

На початку червня 2021 року Україна, Канада, Швеція та Британія направили Ірану список претензій у зв’язку з авіакатастрофою МАУ. Країни зажадали від Ірану визнати вчинення неправомірних дій та надати повний звіт про обставини трагедії, вибачитися, повернути особисті речі жертв, забезпечити справедливе кримінальне розслідування та виплатити компенсацію збитків.

Тоді ж у червні канадські експерти представили свій звіт про катастрофу. Вони дійшли трьох висновків:

Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору та не повідомив авіакомпаніям про існуючі ризики;

оператор протиракетної установки свідомо здійснив низку грубих порушень правил ведення бойових стрільб, здійснивши запуск двох ракет класу земля-повітря по цивільному літаку;

військове командування Ірану не запобігло порушенням з боку оператора, а влада намагалася приховати справжні обставини катастрофи.

Після кількох раундів переговорів Іран погодився виплатити українським сім’ям загиблих по 150 тисяч доларів компенсації, але Україна відкинула цю пропозицію, оскільки визначати розмір компенсації слід після встановлення обставини катастрофи та притягнення винних до відповідальності.

Наприкінці 2022 року Україна, Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі знищенням літака. Іран від організації арбітражу відмовився.

Навесні 2023 року Іран виніс вироки десяти військовослужбовцям, яких ще в червні 2021 року звинуватив у збитті українського літака. При цьому Україні навіть не назвали імена обвинувачених.

Так, до десяти років позбавлення волі засуджено командира підрозділу ППО, ще дев’яти військовим дали від одного до трьох років в’язниці. В Ірані заявив, що командир ЗРК «Тор М-1» випустив дві ракети по літаку всупереч наказу і без дозволу, його дії «були наслідком незнання ситуації та помилкового переконання, що виявлена ціль була ворожою».

Влітку Україна, Канада, Швеція та Британія подали проти Ірану спільний позов до Міжнародного суду ООН, щоб розпочати провадження у зв’язку з порушенням Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року.

Члени Координаційної групи вимагають, щоб Міжнародний суд виніс рішення щодо цієї суперечки та визнав, що Іран вчинив міжнародно-протиправне діяння відповідно до норм міжнародного права. Члени Групи також вимагають, щоб суд зобов’язав Іран публічно визнати міжнародно-протиправні дії та бездіяльність та публічно вибачитися перед заявниками та сім’ями жертв, — йшлося у заяві.

Від Ірану також вимагають справедливої компенсації.

Іран у відповідь заявив, що чотири країни, подавши позов, нібито переслідують свої політичні цілі та інтереси.

У жовтні з іранськими чиновниками вперше було проведено переговори, щоб обговорити відповідальність держави за катастрофу літака МАУ. Іран досі відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність.