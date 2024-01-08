Киевлян призвали вернуться к масочному режиму из-за опасности COVID-19

https://racurs.ua/n191169-maski-vozvraschautsya-kievlyanam-grozit-novyy-etap-zarajeniya-covid-19.html

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Киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей, щоб уникнути зараження COVID-19.

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У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти, — заявив в розмові з комунальними медіа столиці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Тому, за словами Поворозника, жителям столиці краще повернутися до маскового режиму в місцях скупчення людей, щоб знизити ризики зараження на короновірус.

Раніше відповідну заяву зробив генеральний директор ВООЗ, адже у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.

У листопаді в Україні зареєстровано перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою «Пірола».

Лабораторно підтверджений випадок виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік. Симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.