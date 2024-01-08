Комитет Рады поддержал учреждение нового праздника

https://racurs.ua/n191168-komitet-rady-podderjal-uchrejdenie-novogo-prazdnika.html

Ракурс

Комітет гуманітарної та інформполітики рекомендував парламенту встановити нове свято — День подяки Богові. Святкувати День подяки Богові пропонується в останню неділю вересня.

.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 8 січня 2024 року більшістю голосів рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проєкт Постанови № 10371 «Про встановлення в Україні святкового дня — День подяки Богові» (утрималися Володимир В’ятрович та Олександр Кабанов). Автор цієї законодавчої ініціативи — народний депутат Віктор М’ялик, повідомляє «Детектор Медіа».

Святкувати День подяки Богові пропонується в останню неділю вересня.

Вибір цього дня у році для святкування Дня подяки Богові пояснюється традиційним для українського народу звичаєм збиратися разом після збору врожаю та дякувати Богові за родючість землі, зібраний з полів хліб та добробут кожної родини… День Подяки Богові пропонується святкувати на міжконфесійному рівні з тією метою, щоб увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за Його милість, яка була явлена до українського народу в різні історичні часи та проявляється у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку російської федерації, — йдеться у пояснювальній записці.

Проєкт постанови рекомендує Кабінету міністрів розробити із залученням представників Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій та затвердити протягом трьох місяців з дня прийняття цієї Постанови комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня подяки Богові.

На думку голови комітету зі «Слуги народу» Микити Потураєва, цей проєкт має об'єднавчу мету стосовно всіх вірян, незалежно від релігійних конфесій.

На думку автора проєкту, реалізація постанови в разі її прийняття не потребує виділення додаткових коштів з держбюджету України, оскільки святкування Дня подяки Богові не потребує додаткового вихідного дня.

На цьому ж засіданні комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу зі скороченням строку подання поправок і пропозицій наполовину законопроєкт № 10361 «Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу» щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду, ухвалення якого сприятиме виділенню Канадою коштів на добудову Музею Голодомору.