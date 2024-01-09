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Защитники Украины ликвидировали уже около 366 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ
820 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191173-820-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 365 тис. 990 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 36 танків;
- 11 тис. 203 бойові броньовані машини;
- 8 тис. 672 одиниці артилерійських систем;
- 954 одиниці РСЗВ;
- 638 одиниць засобів ППО;
- 329 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 823 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 805 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 552 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 333 одиниці спеціальної техніки.
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