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Защитники Украины ликвидировали уже около 366 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ

820 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

9 янв 2024, 08:23
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 365 тис. 990 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 36 танків;
  • 11 тис. 203 бойові броньовані машини;
  • 8 тис. 672 одиниці артилерійських систем;
  • 954 одиниці РСЗВ;
  • 638 одиниць засобів ППО;
  • 329 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 823 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 805 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 552 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 333 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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