Защитники Украины ликвидировали уже около 366 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n191173-820-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 365 тис. 990 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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