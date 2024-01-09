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Последствия российской ракетной атаки 29 декабря, фото: ГСЧС

В Киеве возросло количество жертв российской ракетной атаки 29 декабря

9 янв 2024, 14:39
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У Києві до 33 зросла кількість встановлених жертв російської ракетної атаки, здійсненої 29 грудня.


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Про це сьогодні, 9 січня, повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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