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Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки 29 грудня, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість жертв російської ракетної атаки 29 грудня

9 січ 2024, 14:39
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У Києві до 33 зросла кількість встановлених жертв російської ракетної атаки, здійсненої 29 грудня.


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Про це сьогодні, 9 січня, повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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