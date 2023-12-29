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Руйнування в Україні. Фото: МВС
Зеленський озвучив кількість випущених росією ракет 29 грудняhttps://racurs.ua/ua/n190822-zelenskyy-ozvuchyv-kilkist-vypuschenyh-rosiieu-raket-29-grudnya.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація під час ракетного удару по Україні 29 грудня випустила приблизно 110 ракет.
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Ворог застосовував «Кинджали», С-300, крилаті ракети Х-101/Х-505, БПЛА. Окупанти били майже всім, що мають у своєму арсеналі. Сили протиповітряної оборони збили переважну кількість повітряних цілей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Було пошкоджено пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Були вибухи у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжю й інших містах.
Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти — і саме так і буде, — запевнив глава держави.
У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що зараз відомо про 12 загиблих та понад 75 поранених по всій Україні.
Нагадаємо, масований російський ракетний удар 29 грудня призвів до загибелі мирних людей у багатьох містах. Влада повідомила про жертв атаки в Києві, Одесі та Запоріжжі
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