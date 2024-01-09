У росіян спостерігається брак кадрів на ТОТ, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n191184-rashysty-na-tot-shukaut-policayiv-dlya-shtabu-rosgvardiyi-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України рашисти здійснюють набір поліцаїв з поміж місцевих жителів, щоб покрити дефіцит кадрів.

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Про це сьогодні, 9 січня, повідомляється на сайті Центру національного спроиву.

Наразі росіяни шукають людей у штаб росгвардії та дорожньої поліції на посаду «організація військово-патріотичної роботи». Вимог до посади майже немає, дозволяється фейкова освіта в «університетах» на базі захоплених приміщень українських ВНЗ (фах не важливий) або досвід служби в армії зс рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, за планом кремля, з 2026 року всі силові структури в регіоні мають бути сформовані з поміж місцевих, адже наразі більшість поліцаїв на тимчасово окупованих територіях — це «гастролери» з рф.

У ЦНС закликають повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота й наголошують, що ніхто не уникне відповідальності за колабораціонізм.