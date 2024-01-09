Бригада електромонтерів двічі потрапила під російський обстріл на Харківщині

Рашисти двічі за добу обстріляли бригаду електромонтерів на Харківщині, фото: «Харківобленерго»

https://racurs.ua/ua/n191183-brygada-elektromonteriv-dvichi-potrapyla-pid-rosiyskyy-obstril-na-harkivschyni.html

Ракурс

На Харківщині бригада Липецького РЕМ двічі за добу потрапила під ворожий обстріл.

.

Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба «Харківобленерго».

Зазначається, що сталися такі інциденти:

вчора, 8 січня, бригада електромонтерів потрапила під обстріл у селі Веселе. Ремонтники виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди;

сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у селі Слобожанське Липецької громади стався вибух — за 200 м від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба.

На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж, — зазначив провідний інженер Липецького РЕМ АТ «Харківобленерго» Роман Ганган.

Він наголосив, що передбачити ворожі обстріли неможливо, тож енергетики проявляють мужність, виконуючи свої обов’язки за екстремальних умов.