Бригада електромонтерів двічі потрапила під російський обстріл на Харківщині

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Рашисти двічі за добу обстріляли бригаду електромонтерів на Харківщині, фото: «Харківобленерго»
Бригада електромонтерів двічі потрапила під російський обстріл на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n191183-brygada-elektromonteriv-dvichi-potrapyla-pid-rosiyskyy-obstril-na-harkivschyni.htmlРакурс
На Харківщині бригада Липецького РЕМ двічі за добу потрапила під ворожий обстріл.
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Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба «Харківобленерго».
Зазначається, що сталися такі інциденти:
- вчора, 8 січня, бригада електромонтерів потрапила під обстріл у селі Веселе. Ремонтники виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди;
- сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у селі Слобожанське Липецької громади стався вибух — за 200 м від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба.
На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж, — зазначив провідний інженер Липецького РЕМ АТ «Харківобленерго» Роман Ганган.
Він наголосив, що передбачити ворожі обстріли неможливо, тож енергетики проявляють мужність, виконуючи свої обов’язки за екстремальних умов.
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