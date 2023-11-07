На Сумщині пожежники потрапили під повторний російський обстріл

На Сумщині пожежники потрапили під повторний російський обстрілhttps://racurs.ua/ua/n189120-na-sumschyni-pojejnyky-potrapyly-pid-povtornyy-rosiyskyy-obstril.htmlРакурс
На Сумщині під ліквідації пожежі в результаті ворожого удару вогнеборці потрапили під повторний обстріл.
Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що пожежа виникла в житловому секторі одного з населених пунктів Шосткинського району.
Під час роботи вогнеборців почався повторний ворожий обстріл. Працівники ДСНС змушені були терміново евакуюватися. Після завершення атаки вони повернулися і остаточно приборкали загоряння, — вказано в повідомленні.
У прес-службі Сумської ОВА зазначають, що протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.
Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади, — повідомила прес-служба ОВА.