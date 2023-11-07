На Сумщине пожарные попали под повторный российский обстрел

Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n189120-na-sumschine-pojarnye-popali-pod-povtornyy-rossiyskiy-obstrel.html

Ракурс

На Сумщині під ліквідації пожежі в результаті ворожого удару вогнеборці потрапили під повторний обстріл.

.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла в житловому секторі одного з населених пунктів Шосткинського району.

Під час роботи вогнеборців почався повторний ворожий обстріл. Працівники ДСНС змушені були терміново евакуюватися. Після завершення атаки вони повернулися і остаточно приборкали загоряння, — вказано в повідомленні.

У прес-службі Сумської ОВА зазначають, що протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.