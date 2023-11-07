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Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

На Сумщине пожарные попали под повторный российский обстрел

7 ноя 2023, 22:58
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На Сумщині під ліквідації пожежі в результаті ворожого удару вогнеборці потрапили під повторний обстріл.


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Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла в житловому секторі одного з населених пунктів Шосткинського району.

Під час роботи вогнеборців почався повторний ворожий обстріл. Працівники ДСНС змушені були терміново евакуюватися. Після завершення атаки вони повернулися і остаточно приборкали загоряння, — вказано в повідомленні.

У прес-службі Сумської ОВА зазначають, що протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.

Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади, — повідомила прес-служба ОВА.

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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