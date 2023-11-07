Сенат США заблокировал законопроект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Здание Сената США, фото: Ted Eytan

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У США контрольований демократами Сенат (верхня палата парламенту) сьогодні, 7 листопада, заблокував ухвалений республіканцями Палати представників законопроект про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, який не передбачає підтримки України у війні проти росії.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що демократи звинуватили республіканців Палати представників у тому, що вони грають у політику на кризі в Ізраїлі, затримуючи допомогу єврейській державі, прив’язуючи підтримку до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів — «улюбленої мішені» республіканців, а не до написання двопартійного законопроекту.

Законопроект передбачав надання Ізраїлю 14,3 млрд дол. для підтримки у війні проти ХАМАСу та скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів на таку саму суму.

Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі зволікати так само, як і наші союзники в Ізраїлі, — наголосила сенатор Петті Мюррей, яка очолює Комітет з питань асигнувань Сенату США.

Для того, щоб стати законом, законопроект має пройти контрольований демократами Сенат, а також Палату представників з республіканською більшістю, і бути підписаним президентом-демократом Джо Байденом. Білий дім заявив, що Байден накладе вето на законопроект Палати представників.

Лідери Сенату пишуть свій власний законопроект про додаткове фінансування і сподіваються представити його вже цього тижня.

Джерело: Reuters