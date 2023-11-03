В США одобрили предоставление 14,3 млрд долларов помощи Израилю

https://racurs.ua/n188960-v-ssha-odobrili-predostavlenie-14-3-mlrd-dollarov-pomoschi-izrailu.html

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Палата представників Конгресу США схвалила пакет фінансової допомоги Ізраїлю в розмірі 14,5 млрд дол. без виділення коштів для України.

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Цей законопроект підтримали 226 членів Республіканської партії, яка володіє більшістю в нижній палаті американського парламенту.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що накладе на цей проект закону вето, а Демократична партія, яка контролює Сенат, пообіцяла не виносити його на голосування. Адміністрація Байдена просила Конгрес схвалити пакет фінансової допомоги на суму 106 млрд дол. для Ізраїлю, України та Тайваню, більша частина якого передбачає виділення допомоги Києву.

Нагадаємо, раніше група республіканців у Конгресі США закликала президента Байдена надіслати в Україну ракети АТАСМS більшого радіуса дії. Цей лист надійшов в Білий дім тоді, коли Палата представників розглядала окремий законопроект з допомоги Ізраїлю, попри запит Адміністрації Байдена не відділяти його від фінансування для України та інших потреб. Новообраний спікер Палати представників пообіцяв, що окремий пакет допомоги Україні на понад 61 млрд дол. буде представлений одразу після погодження ізраїльського пакета.