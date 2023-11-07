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Российские ракеты из Черного моря снова угрожают Украине, фото: Texty.org
россия после длительной паузы вывела в Черное море носитель «калибров»https://racurs.ua/n189118-rossiya-posle-dlitelnoy-pauzy-vyvela-v-chernoe-more-nositel-kalibrov.htmlРакурс
росія, після тривалої паузи, викликаної зокрема штормом, вивела на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій.
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Йдеться про малий ракетний корабель проекту «Буян-М», котрий може бути споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр». Про це сьогодні, 7 листопада, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Рівень ракетної загрози оцінюємо як дуже високий. За сигналом повітряної тривоги не зволікаючи переходьте в укриття, — наголошується в повідомленні. — Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно.
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