россия после длительной паузы вывела в Черное море носитель «калибров»

Российские ракеты из Черного моря снова угрожают Украине, фото: Texty.org

https://racurs.ua/n189118-rossiya-posle-dlitelnoy-pauzy-vyvela-v-chernoe-more-nositel-kalibrov.html

Ракурс

росія, після тривалої паузи, викликаної зокрема штормом, вивела на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій.

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Йдеться про малий ракетний корабель проекту «Буян-М», котрий може бути споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр». Про це сьогодні, 7 листопада, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.